مجلس النواب يدعو أعضاءه لجلسة رسمية الأثنين القادم

دعت رئاسة مجلس النواب، كافة الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية، التي ستُعقد يوم الأثنين القادم بمدينة بنغازي.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن الجلسة ستُناقش تداعيات المسار السياسي، للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتجاوزات البعثة الأممية تجاه السلطات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي، بحسب وصف البيان.

وتأتي دعوة مجلس النواب، بعد تأكيد الأمم المتحدة باستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، في موعده بجنيف، رغم إعلان المجلس تعليق مشاركته احتجاجا على ما وصفه بتدخل الأمم المتحدة في اختيار الأعضاء المشاركين.

وفي وقت سباق، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية قائمة المستقلين، التي تضم 14 شخصية اختارتهم البعثة للمشاركة في مسار الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف.

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