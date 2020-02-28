الرحّالة الليبي البوصيري عبد السلام البوصيري يصل غدامس

استقبل عميد بلدية غدامس قاسم المانع، الرحّالة البوصيري عبد السلام البوصيري، من مدينة اوباري، بحضور بعض من أعضاء المجلس البلدي.

ووصل الرحّالة الليبي، إلى بلدية غدامس سيراً على الأقدام، في رحلة شملت أجزاء من ليبيا، ضمن خطته لزيارة كافة المناطق والمدن الليبية.

ويحمل شعار الرحلة، تصافح تسامح تعاون من أجل الوطن.

وأوضح الرحّال البوصيري عبد السلام البوصيري، إن رحلته في كل هذه المسافات بالهرولة وليس مشياً، وأنه يقطع 50 كيلوا مترا في اليوم.

وأشار الرحّالة الليبي، أن بعد وصوله لمدينة غدامس، سينتقل إلى مدينة إجدابيا، ليطوف جنوبا نحو الواحات جالو وأوجلة وإجخرة.

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