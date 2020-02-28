«أمن بنغازي» والبحث الجنائي طرابلس يعيدان سيارة مسروقة إلى مالكها

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بالتعاون مع قسم البحث الجنائي طرابلس فرع تاجوراء من إعادة سيارة مسروقة إلى مالكها.

وتقدم مواطن من بنغازي ببلاغ إلى مركز شرطة رأس عبيدة بسرقة سياراته، وبتبادل المعلومات حول مواصفات السيارة، أكد قسم البحث الجنائي طرابلس العثور عليها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

واستدعى قسم التحريات المواطن، للاستدلال منه حول تلك الواقعة، ثم أعد رسالة إلى قسم البحث الجنائي طرابلس بشأن تسليم السيارة لمالكها، ما لم تكن محجوزة بأسباب أخرى، وبالفعل سلمت إلى مالكها من قبل مديرية أمن بنغازي، بناء على تأشيرة النيابة العامة الجزئية طرابلس.

وأشار البيان إلى أن الشخص الذي عثر بحوزته على السيارة محبوس الآن في سجن طرابلس، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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