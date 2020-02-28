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تعليق رحلات مطار معيتيقة واستهداف منظومة دفاع جوي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة تعليق الرحلات الجوية بعد تعرضه للقصف صباح اليوم الجمعة.

وأفاد مصدر خاص لــ 218 باستهداف أحد الرادارات الخاصة بمنظومة الصواريخ المضادة للطيران الحربي بقاعدة معيتيقة الجوية، فيما أكدت الإدارة عبر الصفحة الرسمية تعليق الملاحة لحين إشعار آخر، وإخلاء الصالة من المسافرين.

وكان المطار قد تعرض أمس الخميس لاستهداف بقذائف عشوائية مجهولة المصدر سقطت بالقرب من برج المراقبة، فيما نددت البعثة الأممية في ليبيا بالاستهداف المتكرر لمعيتيقة على مدى اليومين الماضيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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