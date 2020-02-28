تعليق حركة الطيران وإخلاء صالة الركاب في مطار معيتيقة الليبي

أعلنت السلطات الليبية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الجمعة، تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار لحين إشعار آخر.

طرابلس– سبوتنيك. وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تعليق الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر وإخلاء الصالة من المسافرين”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إجراءات الطوارئ التي أعلنت في المطار، جاءت بعد تعرضه لقصف من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

#عاجل | مطار معيتيقة: تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر وإخلاء صالة الركاب من المسافرين نتيجة لتعرضه لقصف من مليشيات حفتر. — Libya Alahrar TV – قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 28, 2020

يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوداعي عسكرية لوكالة “سبوتنيك” إن “محور بوسليم يشهد اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة الآن بين مليشيات حكومة الوفاق وحدات قوات الجيش الوطني الليبي”.

وأشار المصدر إلى أن “مليشيات حكومة الوفاق تقوم باستهداف مواقع للجيش الوطني الليبي بقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الاولى وحتى المساء”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت سابق، مقتل 7 جنود أتراك على الأقل، في القصف الذي شنته قوات الجيش على قاعدة معيتيقة، مساء أمس الأربعاء.

وفي ذات السياق، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز “بيرقدار” جنوب العاصمة، بحسب تصريحاته لموقع قناة “العربية”.