ليبيا: اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس

أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال المصدر العسكري، لـ”سبوتنيك” إن “محور بوسليم يشهد اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة الآن بين مليشيات حكومة الوفاق وحدات قوات الجيش الوطني الليبي”.

وأشار المصدر إلى أن “مليشيات حكومة الوفاق تقوم باستهداف مواقع للجيش الوطني الليبي بقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء”.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

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