خطوة للحد من “بطالة الشباب” في صرمان

نظمت شركة دنيا الغد للتدريب والتطوير احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة 15 و16 في صيانة الهواتف الذكية والدفعة 13 و 14 في فن الحلاقة للرجال.

واستمرت الدورة 3 أشهر بحضور 30 متدربا، وشملت الاحتفالية قيام وكيل ديوان البلدية بجولة داخل شركة دنيا الغد اطلع فيها على عدد من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز في عدة مجالات منها التخصصات الطبية والطبية المساعدة والمختبرات والأسنان ودورات خاصة بالأجهزة الطبية وكيفية تشغيلها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المحاولات الحثيثة للمؤسسات الأهلية الخاصة في تدعيم سوق العمل الليبي بكوادر فنية ومهنية مؤهلة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وللمساهمة في الحد من البطالة بين صفوف الشباب في بلد يعاني فيه الكادر الوظيفي المؤسسات الحكومية من الترهل، ويعتمد بشكل رئيس على صادرات البترول.

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