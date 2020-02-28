ماكرون وكونتي يدينان استخدام ايرادات ليبيا المحلية لتمويل المرتزقة والميليشيات

ليبيا – أعربت فرنسا وإيطاليا عن الادانة بشدة لكل التدخلات الخارجية وانتهاكات حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة إلى ليبيا .

مسودة البيان الختامي للقمة الإيطالية – الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدانت وفقاً لما أوردته وكالة “آكي”الإيطالية أمس الخميس استخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة في البلاد والهجمات على المواطنين وعلى البنى التحتية المدنية في النزاع.

كما استهجنت مسودة بيان القمة الملتئمة في مدينة نابولي الايطالية توظيف الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات دون توجيه أصابع الاتهام نحو طرف دون غيره.

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