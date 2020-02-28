المحجوب يكشف أسباب قصف مطار معيتيقة بطرابلس

تشهد العاصمة طرابلس وضواحيها، منذ فجر اليوم الجمعة، حالة من التوتر الأمني، عقب استهداف قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، قاعدة معيتيقة العسكرية بقصف جوي.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن القصف أسفر عن مقتل نحو 10 جنود أتراك، وتدمير عدد 2 رادار، قائلا ” أنقرة حولت مطار معيتيقة إلى قاعدة عسكرية، والقوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل المعدات والآليات العسكرية، وتقوم هذه القوات بخرق الهدنة وقصف تمركزاتنا كل يوم، وبالتالي كان لا بد من الرد على مصادر النيران التي تطال الجيش الليبي، ومن بينها الطائرات المسيرة التي تقلع من معيتيقة”.

وفي سياق متصل، أكد المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق، سقوط أكثر من 60 صاروخ غراد مطار معيتيقة ومحيطه وعدد من الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس.

وقال المركز، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” حفتر استهدف بأكثر من 60 صاروخ غراد مطار معيتيقة ومحيطه وعدد من الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس، وتفيد التقارير الأولية عن إصابة امرأة نتيجة استهداف منزلهم بأحد القذائف الصاروخية”، بحسب تعبيره.