امغيب: أفكار سلامة ستقودنا إلى تقسيم ليبيا

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن حل الأزمة الليبي لن يكون إلا بالحسم العسكري.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الحل في ليبيا لن يكون عن طريق الأمم المتحدة وحواراتها ولن تقدم أفكار وتصريحات مبعوثهم غسان سلامة غير المتوازنة أي جديد للمشهد السياسي الليبي، بل ستقودنا إلى تقسيم البلاد في النهاية إن استمرينا في الاستماع إليه”.

وأضاف، “الحل في ليبيا لن يكون إلا بالحسم العسكري وقريباً جداً بعون الله، تلبيةً لمطالب الشعب، الرافض للاحتلال التركي وهيمنة المليشيات والمطالب بتخليص ليبيا من الإرهاب، تحية من القلب لكل أبناء المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قائد جيش تحرير الوطن”.