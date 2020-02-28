لافروف: روسيا تعارض الحلول الإرهابيين في ليبيا وسوريا

ليبيا – شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة على أن بلاده تعارض الحلول مع الإرهابيين في الشرق الأوسط بما في ذلك ليبيا وسوريا.

لافروف صرح بعد محادثات مع وزير خارجية لوكسمبورغ وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية قائلاً:” نحن نؤيد عدم تقديم أي حلول وسط تجاه الإرهابيين الذين رفعوا رؤوسهم بعد ما يسمى بالربيع العربي الذي اندلع في عام 2011 حتى لا تكون هناك أي تسويات مع هؤلاء الإرهابيين”.

وأضاف:” لدينا قضايا أخرى على جدول الأعمال مع لوكسمبورغ تتعلق بالسياسة العالمية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك في سوريا وليبيا. وفي كلتا الحالتين كما هو الحال في أي صراع إقليمي تؤيد روسيا إقامة حوار شامل بين جميع القوى السياسية في البلد المعني وتؤيد احترام جميع الأطراف الخارجية لسيادة الدول المعنية وسلامتها الإقليمية”.

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