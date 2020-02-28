خطوات لتحسين مستوى الخدمات في بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته بضرورة معالجة مشاكل التلوث البيئي في بحيرة 23 يوليو ببنغازي وعدد من بحيرات المدينة.

وشدد الثني على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي في أحياء القوارشة والسلاوي والسيرتي.

وجاءت تعليمات رئيس الحكومة خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي إضافة لعدد من المسؤولين بقطاع الصرف الصحي وبعض المستشارين.

وفي سياق منفصل تواصل بلدية بنغازي الإشراف على أعمال النظافة العامة بأحياء وشوارع المدينة التي استهدفت عددا من الطرق والأماكن الحيوية مثل حديقة 23 يونيو، وشارع جمال عبدالناصر بالإضافة إلى مدخل المدينة الرياضية ومنطقة البركة باتجاه مركز الشرطة، واشتملت الحملة على أعمال كنس وجمع ونقل القمامة والمخلفات النوعية.

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