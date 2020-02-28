صحة الوفاق تعد مقرات للعزل الصحي لمواجهة كورونا

كلفت وزارة الصحة في حكومة الوفاق جهاز الطب العسكري بتولي إعداد مقرات للعزل والحجر الصحي بالتعاون مع الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء ذلك في اجتماع عقده وكيل الوزارة محمد هيثم مع رئيس جهاز الطب العسكري اللواء عمر البصير، حيث اتفق الجانبان على تكليف جهاز الطب العسكري بتوريد سيارات إسعاف خاصة بالعزل وتوزيعها على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، على أن يتولى جهاز الإمداد الطبي مسؤولية الرصد والتقصي والاستجابة، كما ستشرع وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جاهزية 45 مستشفى تعليميا وتخصصيا وعاما بشكل عاجل، بناء على توصية منظمة الصحة العالمية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا.

وفي السياق ذاته أعلنت النشرة الوبائية الليبية ليوم أمس الخميس، أنها لم تسجل حالات اشتباه لفيروس كورونا داخل ليبيا.

وأوضحت النشرة التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدم تسجيل أي حالات في ليبيا، تأتي بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وعن الوضع الوبائي العالمي، أشارت النشرة الوبائية، إلى تسجيل 82,550 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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