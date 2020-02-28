اخبار ليبيا الان

اجتماع تقابلي لداخلية الوفاق مع اليونسيف

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد أمس الخميس اجتماع تقابلي ضم وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خالد مازن ورئيسة قسم حماية الطفل باليونسيف رانيا شرشر بحضور رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه منظمة اليونسيف في اتخاذ الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الطفل والأسرة…

وناقش الاجتماع ضرورة تفعيل المناشط الواردة بالوثيقة وخطة العمل لعام 2020 إضافة إلى بحث الإتفاق المبرم بين مكتب الطفل والأسرة بوزارة الداخلية مع المنظمة العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك