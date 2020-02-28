اجتماع تقابلي لداخلية الوفاق مع اليونسيف

عقد أمس الخميس اجتماع تقابلي ضم وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خالد مازن ورئيسة قسم حماية الطفل باليونسيف رانيا شرشر بحضور رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه منظمة اليونسيف في اتخاذ الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الطفل والأسرة…

وناقش الاجتماع ضرورة تفعيل المناشط الواردة بالوثيقة وخطة العمل لعام 2020 إضافة إلى بحث الإتفاق المبرم بين مكتب الطفل والأسرة بوزارة الداخلية مع المنظمة العالمية.

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