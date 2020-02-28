«بركان الغضب»: استهداف مطار معيتيقة وأحياء في طرابلس بأكثر من 60 صاروخا

قالت عملية «بركان الغضب» إن قوات القيادة العامة «استهدفت مطار معيتيقة الدولي ومحيطه وأحياء سكنية في طرابلس بأكثر من 60 صاروخ غراد».

وأشارت إلى أن التقارير الأولية تفيد بإصابة امرأة جراء سقوط إحدى القذائف الصاروخية على منزلها، حسب بيان صفحة العملية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأفاد سكان في سوق الجمعة لـ«بوابة الوسط»، إن عشرات القذائف تساقطت على المنطقة وجوار قاعدة معيتيقة منذ الساعة الثامنة صباحا.

بينما أعلن مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر صباح اليوم، كما أخلت إدارة المطار الصالة من المسافرين.

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