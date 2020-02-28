بحث إنشاء إدارة لمعالجة النفايات الطبية بطرابلس

عقد مدير أمن طرابلس أسامة عويدان ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بتاجوراء عبد الحكيم محمد صالح ورئيس مـجلس إدارة النفايات الطبية اجتماعا لبحث إنشاء إدارة مختصة لمعالجة النفايات الطبية.

وبحسب المديرية فإن الإدارة ستتولى أعمال فرز ونقل ومعالجة المخلفات الطبية، والتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية والمتراكمة بالمخازن.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في هذه العملية لضمان الرقابة على العمل لتحقيق النتائج المرجوة، وتسعى مديرية أمن طرابلس من خلال هذه الاجتماعات لتفادي مشكلة النفايات الطبية وإيجاد الحلول المناسبة لها والمتوافقة مع المعايير المعتمدة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية