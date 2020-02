ورشة عمل تستهدف لطلاب كلية الأسنان باجدابيا

أقيمت بجامعة اجدابيا ورشة عمل استهدفت طلبة كلية طب الأسنان وذلك للتعريف بآخر التطورات في هذا المجال … التقرير والتفاصيل .

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص كلية العلوم بجامعة أجدابيا على تفعيل آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير مهارات الأطباء وطلبة كلية طب الأسنان.

وأقيمت الورشة بتنظيم من نقابة طب الأسنان أجدابيا وبحضور 37 طبيبا وطبيبة وأشرف عليها الدكتور عبدالسلام السنفاز.

وتهدف ورشة العمل في جانبها النظري إلى تعريف الأطباء الممارسين بطرق علاج العصب والحشو بأحدث الأجهزة والوسائل الطبية وكل ما يتعلق بعلاج عصب الأسنان من تشخيص وطرق علاج ومشاكل ومواد وأجهزة حديثة وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، فيما شمل الجانب العملي تقسيم المشاركين إلى مجموعات للتدريب وتطبيق طرق علاج الأسنان بأجهزة حديثة ومتطورة.

