تواصل مباحثات المسار السياسي بجنيف.. وهذه قائمة المشاركين

تتواصل مباحثات المسار السياسي الليبي في يومها الثالث بجنيف، في حين لم تفصح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قوائم المشاركين والقضايا المدرجة في جدول الاجتماعات، حيث لم يحدد موعد نهايتها.

ممثلو مجلس النواب الليبي غائبون عن المباحثات، حيث انتقد المجلس البعثة الدولية بشأن تدخلها في اختيار ممثليه في طاولة الحوار.

وكشفت قناة “العربية” و”الحدث”، من مصادرهما، على القائمة المشاركة في حوار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة، وتشمل:

*محمد الرعيض (مجلس نواب طرابلس التابع للوفاق).

*عائشة شلابي (مجلس نواب طرابلس).

*عمر غيث (نائب).

*عبدالقادر يحيى (نائب).

*علي اكشير (نائب).

*يوسف الفرجاني (مجلس نواب طبرق).

*عبدالسلام شوها (نواب طبرق).

*خالد الاسطى ( نواب طبرق).

*تاج الدين الرازقي.

*عبدالرزاق العرادي (جماعة الإخوان المسلمين).

*محمود جبريل (رئيس تحالف القوي الوطنية).

*عبدالله عثمان (وزير التعليم السابق بالوفاق).

*عبدالمجيد سيف النصر(سفير ليبيا بالمغرب).

*سيدة اليعقوبي (مجلس نواب طرابلس).

*عزه المقهور (أستاذة قانون دستوري).

*ماجدة الفلاح (حزب العدالة والبناء).

*زهرة لنقي.

*فاطمة القماطي.

وكان الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية قد انطلق في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، من دون حضور ممثلين رئيسيين عن طرفي النزاع في ليبيا، ما يهدد بانهيار هذه المحادثات التي تأمل الأمم المتحدة أن تفضي إلى إيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة، بعيداً عن التدخلات الأجنبية والحلول العسكرية.

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