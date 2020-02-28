اخبار ليبيا الان عاجل

الترهوني: مدفعية الجيش استهدفت تمركزات غنيوة في بوسليم

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المحلل العسكري، محمد صالح الترهوني، أن قوات الجيش الليبي استهدفت صباح اليوم الجمعة، مقر كتيبة الدعم المركزي بوسليم التابعة لـ “غنيوة الككلي”، بداخل حديقة الحيوان بمنطقة بوسليم وسط العامة طرابلس.

وقال الترهونة، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن مدفعية الجيش الليبي استهدفت مقر غنيوة داخل حديقة الحيوان مما أدى إلى انفجار الأسلحة والذخائر حتى هذه اللحظة”، مضيفا أن قوات الجيش الليبي نفذت قصف مدفعي دقيق وناجح، صباح اليوم الجمعة، لأهداف عسكرية تركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية، ومن بين أهم هذه الأهداف استراحة ومبيت الضباط الأتراك الذين استعانت بيهم قوات طرابلس، وكذلك عدد من الرادارات الجديدة المنصوبة داخل بعض الأماكن بمعيتيقة.

كما قال الترهوني، “حالة من الرعب أصابت المرتزقة الأتراك من عين المكان، حيث يقومون بإرسال آلياتهم وبداخلها جنودهم في تجمع بالقرب من ناقلة نفط في ميناء طرابلس، ويستخدمونها كدرع لحمايتهم من القصف المدفعي من قبل الوحدات العسكرية التابعة لقوات الجيش الليبي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اقتلوهم حيث ثقفتوهم حتى لو كان داخل ناقلة النفط على الاقل تاكل حيتان البحر مرتزقة مشوية لذيذة طالم ان لم يستوعبوا الدرس بعد مقتل جنود اردوغان فى كل مكان فجيش الدعارة التركى اخر مسخرة فى انقرة والمضحك ان اردوغان يستنجد بالناتو بعد ماماتوا سريريا كما قال ماكرون ولن ينجده الناتو المنقسم اصلا وستعترض قبرص واليونان على نجدة اردوغان الا اذا الغى اتفاق الفنكوش وتوقف عن التحرش بقبرص وسحب كلابه من ليبيا ليتفرغ لسوريا المستنقع الذى لن يخرج منه الا بكارثة تقضى عليه فهو ادخل نفسه بين الكبار روسيا وامريكا مع انه صعلوك وخسر الجميع بغباوته واصبح وحيدا غبى ياوحيد

    رد