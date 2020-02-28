الترهوني: مدفعية الجيش استهدفت تمركزات غنيوة في بوسليم

أكد المحلل العسكري، محمد صالح الترهوني، أن قوات الجيش الليبي استهدفت صباح اليوم الجمعة، مقر كتيبة الدعم المركزي بوسليم التابعة لـ “غنيوة الككلي”، بداخل حديقة الحيوان بمنطقة بوسليم وسط العامة طرابلس.

وقال الترهونة، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن مدفعية الجيش الليبي استهدفت مقر غنيوة داخل حديقة الحيوان مما أدى إلى انفجار الأسلحة والذخائر حتى هذه اللحظة”، مضيفا أن قوات الجيش الليبي نفذت قصف مدفعي دقيق وناجح، صباح اليوم الجمعة، لأهداف عسكرية تركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية، ومن بين أهم هذه الأهداف استراحة ومبيت الضباط الأتراك الذين استعانت بيهم قوات طرابلس، وكذلك عدد من الرادارات الجديدة المنصوبة داخل بعض الأماكن بمعيتيقة.

كما قال الترهوني، “حالة من الرعب أصابت المرتزقة الأتراك من عين المكان، حيث يقومون بإرسال آلياتهم وبداخلها جنودهم في تجمع بالقرب من ناقلة نفط في ميناء طرابلس، ويستخدمونها كدرع لحمايتهم من القصف المدفعي من قبل الوحدات العسكرية التابعة لقوات الجيش الليبي”.