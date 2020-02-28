مصادر مطلعة تروي تفاصيل جديدة حول قصف معيتيقة وغابة النصر بطرابلس

أكدت مصادر اعلامية أن قوات الجيش الوطني نفذت قصف مدفعي دقيق وناجح لأهداف عسكرية تركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية في عملية استمرت لعدة ساعات من صباح اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر فإن من بين أهم هذه الأهداف أستراحة ومبيت الضباط الأتراك التي استعانت بهم حكومة الوفاق، وكذلك منظومة الدفاع الجوي التركية التي نصبت في قاعدة معيتيقة، واستهداف عدد من الرادارات الجديدة الموزعة في القاعدة.

وأفادت المصادر أن مدفعية القوات المسلحة أستهدفت مقر لقوات غنيوة الككلي داخل غابة النصر مما أدى الى أنفجار مخزن للأسلحة و الذخائر وتصاعد للدخان والتي استمرت بالانفجار لوقت طويل، وهو ما أكده سكان وشهود عيان من المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تصاعد دخان كثيف في قاعدة معيتيقة جراء احتراق “هنقر” يحتوى الدعم التركي، كما تم استهداف مخزن ذخيرة.

ووفقاً للمصادر فقد تم استهداف عدة رادرات ما أدى إلى إحتراقها وتصاعد للدخان، مؤكدةً أن منظومة الدفاع الجوي الموجودة في مطار معيتيقة اصبحت خارج الخدمة بشكل شبه نهائي.

ونوهت المصادر إلى أن عملية ضباط المدفعية بقوات الجيش الوطني انتهت بعد ظهر اليوم، وجرى استعمال هاوزر موجه يتم توجيهه بواسطة طائرة مسيرة.

وكانت عملية “بركان الغضب” أفادت إن قوات الجيش الوطني “استهدفت مطار معيتيقة الدولي ومحيطه وأحياء سكنية في طرابلس بأكثر من 60 صاروخ غراد”.

وأفاد سكان في سوق الجمعة إن عشرات القذائف تساقطت على المنطقة ومحيط قاعدة معيتيقة منذ الساعة الثامنة صباحا.

وعلى ذات الصعيد، أعلن مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر صباح اليوم، كما أخلت إدارة المطار الصالة من المسافرين.

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