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«بركان الغضب» تعلن تعرض قصور الضيافة في طرابلس إلى القصف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب»، أن القصف بالصواريخ اليوم الجمعة طال قصور الضيافة بالعاصمة طرابلس.

ونشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورة قالت إنها «تظهر جانبا من الدمار الذي لحق بتلك القصور جراء القصف بصواريخ غراد».

وكانت «بركان الغضب» صرحت بأن قوات القيادة العامة «استهدفت مطار معيتيقة الدولي ومحيطه وأحياء سكنية في طرابلس بأكثر من 60 صاروخ غراد».

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة امرأة جراء سقوط إحدى القذائف الصاروخية على منزلها، حسب العملية.

وأفاد سكان في سوق الجمعة لـ«بوابة الوسط»، إن عشرات القذائف تساقطت على المنطقة وجوار قاعدة معيتيقة منذ الساعة الثامنة صباحا.

بينما أعلن مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر صباح اليوم، كما أخلت إدارة المطار الصالة من المسافرين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • يجب قصف كل هدف مليشياوى فى طرابلس بعد فشل جنيف لان سلامة يدعم الارهاب ويشهد زور من اجلهم

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  • – يحب تجهيز المطار بالكامل بالمعدات والاجهزة والرادارات العسكرية والمدنية الراصدة للصواريخ او الطاءرات المشبوهة التي تامن سلامة الطيران المدني وحماية الموسساتً الوطنية المدنية لها اهمية كبرى العاصمة –
    حتى ولو شكك المرضى والأغبياء بمطار معيتيفة الدولي – وعدم اتخاذهم اي إجراءات ضد المدعو صلاح بادي الذي دمر وهرب مؤسسك مدنية تقدير بمءات الملايين من الدولارات والتي تعتبر مهمة سواء لليبيين او غير الليبيين – ولن يحرك احد ساكنا ضد هذه التجاوزات …!!!
    فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين .

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