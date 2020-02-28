«بركان الغضب» تعلن تعرض قصور الضيافة في طرابلس إلى القصف

أعلنت عملية «بركان الغضب»، أن القصف بالصواريخ اليوم الجمعة طال قصور الضيافة بالعاصمة طرابلس.

ونشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورة قالت إنها «تظهر جانبا من الدمار الذي لحق بتلك القصور جراء القصف بصواريخ غراد».

وكانت «بركان الغضب» صرحت بأن قوات القيادة العامة «استهدفت مطار معيتيقة الدولي ومحيطه وأحياء سكنية في طرابلس بأكثر من 60 صاروخ غراد».

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة امرأة جراء سقوط إحدى القذائف الصاروخية على منزلها، حسب العملية.

وأفاد سكان في سوق الجمعة لـ«بوابة الوسط»، إن عشرات القذائف تساقطت على المنطقة وجوار قاعدة معيتيقة منذ الساعة الثامنة صباحا.

بينما أعلن مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر صباح اليوم، كما أخلت إدارة المطار الصالة من المسافرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا