الليبية للاستثمار: منتدى “ifswf” يعتمد تقاريرنا بشأن الشفافية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في إيجاز صحفي لها نشرته بوقت متأخر من يوم الخميس أن تقرير منتدى “ifswf” المعني بعمل صناديق الاستثمار في العالم شمل عمل المؤسسة الليبية التي قدمت في وقت سابق تقارير عمل ذاتية لإدارة المنتدى.

وأوضح التقرير الذي ضم 34 بلدا أن كافة الأعضاء طبقوا معايير سنتياغو المعنية بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفصل المهام في الأعمال الإدارية وإدارة الاستثمارات مؤكدة أن تقريرها اعتمد على وثائق ومستندات استلمتها أوضحت لها تفاصيل جديدة تضمنت إدارة المخاطر وممارسات الأعمال.

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