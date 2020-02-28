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الليبية للاستثمار: منتدى “ifswf” يعتمد تقاريرنا بشأن الشفافية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في إيجاز صحفي لها نشرته بوقت متأخر من يوم الخميس أن تقرير منتدى “ifswf” المعني بعمل صناديق الاستثمار في العالم شمل عمل المؤسسة الليبية التي قدمت في وقت سابق تقارير عمل ذاتية لإدارة المنتدى.

وأوضح التقرير الذي ضم 34 بلدا أن كافة الأعضاء طبقوا معايير سنتياغو المعنية بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفصل المهام في الأعمال الإدارية وإدارة الاستثمارات مؤكدة أن تقريرها اعتمد على وثائق ومستندات استلمتها أوضحت لها تفاصيل جديدة تضمنت إدارة المخاطر وممارسات الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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