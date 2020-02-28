اليونيسف تختتم مخيم التدريب لريادة الأعمال الاجتماعية بطرابلس

اختتمت منظمة اليونيسف، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا Expertise France وتحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة “ليبيا”، أعمال مخيم التدريب لريادة الأعمال الاجتماعية في طرابلس.

وتخلل الحفل الختامي مشاركات مقدمة من قبل المتدربين الشباب والشابات وشركاء البرنامج: بشير القنطري، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، هند شوبر.

هذا وتساهم اليونيسف في تسليط الضوء على إبداعات الشباب والشابات في ليبيا وتنمية أفكارهم المبتكرة والرائدة، وعبر هذا البرنامج، سيتحصل حوالي 144 من الشباب الشابات في 24 بلدية على المعرفة الموائمة لمباشرة مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية.