خطوات للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة التهريب

أقامت منظمة التعاون والإغاثة العالمية بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية بالعاصمة التونسية برنامج عمل يتضمن عرضا لنتائج الدراسة الميدانية التي نفذتها المنظمة السنة الماضية بعنوان “الهجرة بعيون ليبية”.

كما أعلنت المنظمة خلال البرنامج عن إطلاق حملة مناصرة لمشروع قانون يتعلق بملف الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين حيث قامت المنظمة بصياغته وإحالته إلى السلطات الليبية المختصة

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع معاناة المهاجرين حيث طالب حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشي لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن تحدد الحكومة ميناء آخر لرسو سفينة (سي ووتش) الإنسانية لإنزال مهاجرين من على متنها.

وأضاف موزوميتشي أنه في سياق حالة النفير التي تشهدها إيطاليا فإن صقلية تواجه تحديا بالتفكير بإنزال 194 مهاجرا آخرين فيها، في حين أن منظمة (سي ووتش) الألمانية ذكرت أن سفينتها التي أنقذت في الأيام الأخيرة المهاجرين قبالة سواحل ليبيا حظيت أخيرا بميناء ميسينا للرسو فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية