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المحجوب يُعلن مقتل جنود أتراك بقصف معيتيقة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش استهدفت موقعا للطائرات التركية المسيرة ومنصة رادار بقاعدة معيتيقة مشيرا إلى أن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل معداتها وآلياتها العسكرية.

وأكد المحجوب في تصريحات إعلامية مقتل 15جنديا تركيا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حولته أنقرة لقاعدة عسكرية بحسب قوله.

وأضاف أن “كل تمركزات القوات التركية تحت مرمى نيران الجيش الوطني، مبينا أن الوحدات العسكرية لاتزال تحترم الهدنة، ولو قررت خرقها لكانت في قلب العاصمة طرابلس التي تفصلهم عنها كيلومترات قليلة”.

ودعا مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته لوقف انتهاكات الميليشيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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