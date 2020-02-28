دومة: مصير حوار جنيف مرتبط بمدى الاستجابة للشروط التي وضعها البرلمان

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن مصير حوار جنيف مرتبط بمدى الاستجابة للشروط التي وضعها البرلمان.

دومة وفي تصريح صحفي أمس أضاف أن طاولة الحوار في مؤتمر جنيف لا تعكس الواقع على الأرض بعد غياب الأطراف المؤثرة في البلاد، وخاصة أن المسألة تتعلق بمصير البلاد الذي يجب أن يقرره القادرون على تنفيذه.

واستنكر دومة تدخل البعثة الأممية في القائمة التي اختارها المجلس لتمثيله في مؤتمر جنيف، مؤكدا أن ذلك يعد سببا آخر من أسباب تعليق البرلمان مشاركته في المحادثات، لما في ذلك من تعد على البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب والسيادة الوطنية.

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