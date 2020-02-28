البنداق: لن يكون لجنيف أي نتائج أو قرارات يمكن تفعيلها دون مشاركة كافة الأطراف

ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار السياسي المشكلة من البرلمان حمد البنداق إن لجنة البرلمان لم تشارك في جلسة حوار جنيف التي عقدت أمس الأول.

البنداق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أشار إلى أن8 أعضاء من لجنة الحوار السياسي بالبرلمان ذهبوا إلى جنيف ولم يشاركوا الجلسات لعدم منح البعثة تأشيرات للأعضاء الخمسة الأخرين من اللجنة.

وأوضح أن الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي شارك بها بعض الأعضاء المنشقين في طرابلس واتفقوا على ضرورة تواصل المبعوث الأممي مع البرلمان والمجموعة التي انسحبت لاستئناف الحوار.

وتابع حديثه :”التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في جنيف الأحد الماضي بشكل ودي مع بعض النواب وأنهم طلبوا من المبعوث الأممي توضيح بعض المعلومات عن هوية المشاركين في الجلسات إلا أنه لم يفصح عن أي معلومات بشأن المشاركين في الحوار”.

وأردف:”قال المبعوث الأممي إن الأمر يتطلب التواصل مع رئاسة البرلمان حيث طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح ضرورة العودة إلى بنغازي”.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن ما حدث في جنيف يؤكد فشل المؤتمر حتى الآن ،موضحاً أنه دون مشاركة كافة الأطراف لن يكون لجنيف أي نتائج أو قرارات يمكن تفعيلها.

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