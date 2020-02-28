دي مايو : إيطاليا وفرنسا وألمانيا لن تمد السلاح لأطراف النزاع في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أمس الخميس أن بلاده وفرنسا وألمانيا لن تمد السلاح لأي من طرفي النزاع في ليبيا.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية تزامناً مع قمة الحكومتين الايطالية-الفرنسية بمدينة نابولي قال:” أشعر أنني على نفس طول الموجة مع زملائي الفرنسي والألماني فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الازمة الليبية”.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالية:” إننا نتعاون جيدًا بشأن ليبيا مدركين حقيقة أننا لن نمد أي طرف بالأسلحة ولهذا السبب يجب أن نركز كل الجهود على الدبلوماسية”.

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