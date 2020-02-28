ليبيا: مبادرات حكومية وأممية لإعادة ترميم البنية التحتية للمدن المتضررة من الحروب

تضررت العديد من البلديات الليبية من المعارك والحروب الجارية، وبالتالي تواجه اليوم صعوبة في إعادة الاستقرار وإعادة تأهيل الأماكن المتضررة لما تكبدته من خسائر في البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الليبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي أطلقا في عام 2016 مشروعا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة سعيا منهما إلى إعادة استقرار السكان في هذه المدن والمناطق. تقرير مراسل فرانس24 معاذ الشيخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24