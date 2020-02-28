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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 February, 2020

اختتمت بمحلة جرمة ببلدية الغريفة الدورة التدريبية الاولى الطبية والطبية المساعدة التي نظمها مركز شركة الرمز للتعليم والتدريب والتي استمرت لمدة ثلاثة اشهر ..

شارك في الدورة 47 متدربة تلقين دروس عملية ونظرية حول التمريض و ادارة المختبرات والصيدلة على ايدي متخصصين في المجالات المذكورة ..

منحت للمتدربات شهادات الكفاءة العالية التأهيلية للممارسة العملية داخل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة .

واقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها أولياء أمور المتدربات والجهات الرسمية والاهلية بالمنطقة .