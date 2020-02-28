لجنة دراسة المختنقات بالبلديات تصل وادي البوانيس

زارت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية بلدية وادي البوانيس في إطار دراسة المختنقات ببلديات المنطقة الجنوبية.

وتفقدت اللجنة رفقة أعضاء المجلس التسييري البوانيس عددا من المرافق الخدمية والأمنية الواقعة داخل نطاق البلدية، إلى جانب المشاريع الصحية والزراعية ومطار تمنهنت، مؤكدة أن العمل جار لترتيب وحصر المشاريع وفق الأولويات والأهمية للجنوب الليبي.

وستنتقل اللجنة إلى الجفرة وأوباري وغات لتكثيف العمل لمتابعة المشاريع التي يتوقع تمويلها من الحكومة حسب الأولوية.

وكانت اللجنة قد عقدت الأسبوع الماضي عدة لقاءات واجتماعات تقابلية، مع عدد من المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية، لمناقشة العراقيل والأزمات التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب بشكل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية