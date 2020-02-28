سلامة: النزاع في سورية مرتبط بالوضع الليبي

ربط المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة بين النزاع المسلح الدائر بين قوات النظام السوري والقوات التركية في إدلب السورية بالوضع في ليبيا، قائلا «نعم هناك نوع من الترابط بين النزاعين وهو أمر لا يدعو إلى السلام في الحالتين».

وأشار إلى وجود لاعبين دوليين مسؤولين عن تفاقم الأوضاع في سورية وليبيا، موجها الشكر إلى من حضروا الجلسة السابقة من مفاوضات المسار السياسي في جنيف التي عقدت أول أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غسان سلامة في جنيف اليوم الجمعة.

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