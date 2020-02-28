روسيا ترحب بالقرار الإفريقي إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الإفريقي لإرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، إن روسيا تؤيد إعلان الاتحاد الإفريقي في ختام قمته بأديس أبابا عن استعداده لإرسال مجموعة خبراء عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل لاتفاق بهذا الشأن بين الأطراف الليبية.

وأضافت أن نشاط المراقبين العسكريين الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية، من الممكن أن يشكل مساهمة كبيرة في جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا.

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