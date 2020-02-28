الثني يصدر تعليمات عاجلة لشراء 6 ملايين كمامة واقية لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس تعليمات عاجلة للوزارة بشراء 6 ملايين كمامة واقية و200 ألف قناع للوجه المعروف باسم “N95” لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في عشرات الدول حول العالم.

وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أوضح في بياناً تلقت المرصد نسخة منه أن توجيهات الثني شملت توفير الأدوية اللازمة من المضادات الحيوية ولباس خاص بمكافحة العدوى للعاملين بالقطاع الصحي وأغطية معقمة للعمليات ومستحضرات للعناية عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

وأشار البيان إلى أن الثني أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تتكون من وزيري الصحة والداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتشديد الرقابة على وحدات الرقابة الصحية بالمنافذ واستمرار إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس كورونا للبلاد.

وأكد عقوب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنافذ والمطارات الدولية وتفعيل أجهزة القياس الحراري وجاري العمل على تجهيزها بالكواشف والكاميرات الحرارية،مُبينًا أن الوزارة شددت الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

وزير الصحة لفت إلى أنه تم تجهيز غُرف للعزل والعناية بمستشفى الكويفية وقسم للعزل ببلدية أمساعد تحسُبًا لأي طارئ بهدف فحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتي لمكافحة نقل العدو.ى

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