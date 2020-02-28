اخبار ليبيا الان عاجل

أبرز تصريحات غسان سلامة بشأن أخر تطورات محادثات جنيف السياسية والعسكرية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي أبرز تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة في المؤتمر الصحفي المنعقد في جنيف اليوم الجمعة بسأن أخر تطورات محادثات جنيف السياسية والعسكرية:

  • كانت هناك 3 أيام من المناقشات المهمة مع من حضروا في المسار السياسي
  • هناك انتهاكات كبيرة للهدنة في الـ24 ساعة الماضية
  • ندعوا لاحترام الهدنة ونصر على استمرار المسارات الثلاثة
  • أحذر من هذا الانزلاق عن الهدنة وهذا التصعيد غير مقبول
  • قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب
  • هناك مخاطر من أن تتحول الحرب الليبية إلى حرب إقليمية بسبب وجود أطراف أجنبية تشترك من قريب أو بعيد في هذا القتال
  • ستكون هناك جولة ثالثة للمسار العسكري
  • سأدعو إلى جولة جديدة بالمسار السياسي خلال الأيام القليلة المُقبلة
  • المجلس الأعلى للدولة طالب بتوضيح تفاصيل المسار السياسي في وقت متأخر والنواب وضع شروطاً لم يذكرها في مشاوراتي معه
  • هناك نوع من الترابط بين النزاع في ليبيا وسوريا
  • هناك آلية واحدة نُفِّذت على المجلسين وهي أن تجتمع كل دائرة انتخابية لاختيار من يمثلهم وادعاء غير ذلك هو “كذب”
  • أبلغت الجميع أن هناك تزامناً بين المسارات الثلاثة وليس هناك تلازم بينها
  • لم أحصل على الدعم اللازم من بعض الدُول المشاركة في مؤتمر برلين.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك