أبرز تصريحات غسان سلامة بشأن أخر تطورات محادثات جنيف السياسية والعسكرية

فيما يلي أبرز تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة في المؤتمر الصحفي المنعقد في جنيف اليوم الجمعة بسأن أخر تطورات محادثات جنيف السياسية والعسكرية:
- كانت هناك 3 أيام من المناقشات المهمة مع من حضروا في المسار السياسي
- هناك انتهاكات كبيرة للهدنة في الـ24 ساعة الماضية
- ندعوا لاحترام الهدنة ونصر على استمرار المسارات الثلاثة
- أحذر من هذا الانزلاق عن الهدنة وهذا التصعيد غير مقبول
- قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب
- هناك مخاطر من أن تتحول الحرب الليبية إلى حرب إقليمية بسبب وجود أطراف أجنبية تشترك من قريب أو بعيد في هذا القتال
- ستكون هناك جولة ثالثة للمسار العسكري
- سأدعو إلى جولة جديدة بالمسار السياسي خلال الأيام القليلة المُقبلة
- المجلس الأعلى للدولة طالب بتوضيح تفاصيل المسار السياسي في وقت متأخر والنواب وضع شروطاً لم يذكرها في مشاوراتي معه
- هناك نوع من الترابط بين النزاع في ليبيا وسوريا
- هناك آلية واحدة نُفِّذت على المجلسين وهي أن تجتمع كل دائرة انتخابية لاختيار من يمثلهم وادعاء غير ذلك هو “كذب”
- أبلغت الجميع أن هناك تزامناً بين المسارات الثلاثة وليس هناك تلازم بينها
- لم أحصل على الدعم اللازم من بعض الدُول المشاركة في مؤتمر برلين.
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