المحجوب : معيتيقه اصبحت قاعدة تركية يقودها ضباط اتراك

صرح مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب لبوابة افريقيا الاخبارية أن ” حصيلة قتلى الاتراك ارتفعت الى 15من المستشاريين وحراسهم الشخصيين و الذين يعملون على تحويل قاعدة امعيتيقه الى قاعدة تركية “

واضاف المحجوب ” ان القوات المسلحة دمرت في مطار معيتيقة جهازي رادار عسكري تستخدم لاغراض عسكرية ، وغرفة قيادة طائرات مسيّرة استخدمت لضرب المدنيين اخرها استشهاد عائلة كامله بعد تدمير مقر سكنهم في منطقة الرواجح ضمن الخرق اليومي الذي يقوم به الاتراك والمرتزقة السوريين ، وقد دمرت القوات المسلحة مصادر النيران في مشروع الموز وغابة النصر التي تستهدف السكان في قصر بن غشير بشكل يومي “

وكشف المحجوب لبوابة افريقيا عن حالة من الهلع والخوف تدب في ماتبقى من الاتراك والمرتزقة السوريين دفعت عددا منهم لميناء طرابلس حيث تجمعوا حول احد السفن طلبا للمغادرة “.

وواصل المحجوب تصريحه لبوابة افريقيا قائلا “ان سكوت العالم على مايقوم به الرئيس التركي اردوغان من ارسال اسلحة ومعدات ومرتزقة مسألة لايمكن تجاوزها امام ارواح المدنيين وارزاقهم التي تستباح يوميا من هؤلاء ، لذلك فعملية اسكات مصادر النيران ضرورة يمليها الوضع القائم عسكريا و ضروره عملياتية فكل تمركزات الاتراك ومرتزقتهم تحت مرمى نيراننا “

وأكد المحجوب على التزام القوات المسلحة بوقف اطلاق النار وقال ” إن اي انهاء لهذه الحالة من قبل قواتنا تعني استكمال السيطره على ماتبقى من كيلومترات داخل طرابلس ، وانهاء سيطرة الميليشيات على ماتبقى منها ، وهذا يؤكد التزام القيادة العامة والقوات المسلحة باعتبارها مؤسسة منضبطة وعسكرية حيث انها لازالت تلتزم بما صدر عن القائد العام من امر بوقف اطلاق النار وكما صرح سيدي القائد العام ان صبرنا بدء ينفذ امام مايحدث خصوصا وان القبائل الليبية قد قررت ان توكل للقوات المسلحة استكمال مهمتها في القضاء على الارهاب وادواته من الميليشيات والمرتزقة ، واعلنت الجهاد ضد الغزو التركي “

واضاف المحجوب ” على المرتزقة ان يدركوا ان نظرات اهلنا في طرابلس التي ترقبهم اليوم بصمت ستتحول الى بركان في اي لحظه وعندها لن تسعهم المقابر ولن يرحمهم شباب العاصمة عندما نقول ان هناك رادارات تركية وغرفة قيادة عمليات وطائرات مسيره تركية في معيتيقه هذا يعني انها اصبحت قاعدة تركية يقودها ضباط وجنود اتراك هذا يعتبر احتلال لابد من مواجهته “