المشير حفتر يستقبل في الرجمة وفدا من أعيان ومشائخ قبيلة الجوازي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وفدا من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية وشباب قبيلة الجوازي في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وحسب مكتب إعلام القيادة، فقد أثنى المشير حفتر خلال اللقاء على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، معبرا عن شكره لأبنائها ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة الجيش الوطني والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي الغاشم في البلاد.

من جهته أعرب الوفد عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للسعي قدما في صف القوات المسلحة لنصرة الوطن وتحريره من الغزاة والعابثين، وأن أبناءها في وقت الحرب جند من جنود القيادة العامة والوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا