

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 February, 2020

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن سفينة تجارية أنقذت خمسة وثلاثين مهاجرا غير قانوني قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، حيث تمت إعادتهم إلى العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر تويتر اليوم، إنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة ومواد الإغاثة للمهاجرين الذين تم اعتراضهم في مياه البحر أمس الخميس، وذلك فور نزولهم من على متن السفينة.