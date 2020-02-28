الثني يصدر تعليماته بضرورة معالجة مشكلة تلوث بحيرات بنغازي

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم أمس الخميس تعليماته بضرورة معالجة مشاكل التلوث البيئي في بحيرة 23 يوليو ببنغازي وعدد من بحيرات المدينة،مشددا على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي في أحياء القوارشة والسلاوي وعلي بن أبي طالب السيرتي.

الثني أصدرت تعليماته بحسب المكتب الإجتماعي للحكومة الليبية خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري إضافة لعدد من المسؤولين بقطاع الصرف الصحي وبعض من المستشارين بديوان مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي لمدينة بنغازي نتيجة لتهالك البنية التحتية أو قدمها.

رئيس الحكومة الليبية شدد على ضرورة التعاقد مع شركات استشارية لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة العاجلة لشبكات الصرف بعدد من مناطق بنغازي.

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