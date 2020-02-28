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الفاندي: نرفض عقد ملتقى للقبائل في تونس برعاية قطر التي تزرع الإرهاب في بلادنا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا -أعرب مجلس مشائخ وأعيان ترهونة رفضهم تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول عقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

 رئيس المجلس صالح الفاندي وفي تصريح خاص لموقع ” المختار العربي” قال إن تصريح الرئيس التونسي جاء عقب نجاح ملتقى القبائل الليبية في مدينة ترهونة يوم الخميس الماضي مما يعني أن القبائل الليبية قد قالت كلمتها وفصلت أمرها وحددت معالم دولتها وفتحت الباب واسعا للمصالحة الوطنية وقررت تشكيل جسمها الاجتماعي الذي يمثلها.

وأضاف الفاندي:”في الوقت الذي نحترم فيه مساعي الرئيس التونسي تجاه الملف الليبي لكننا نرفض وبشدة مقترحات من هذا النوع بخاصة عندما تكون برعاية قطرية تنفق أموالا طائلة في زرع الإرهاب ببلادنا”،على حد تعبيره

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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