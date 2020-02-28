النائب علي كشير يعلن تعليق مشاركته في حوار جنيف

أعلن عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار بالمجلس علي كشير، تعليق مشاركته في حوار جنيف إلى حين التحاق كافة أعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب من الدوائر الـ13، جاء ذلك خلال رسالة وجهها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة.

كشير وفي رسالته أبدى تقديره لحرص البعثة الأممية على نجاح الحوار والعملية السياسية في ليبيا، وإيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، موضحا أنه وبالرجوع إلى مخرجات مؤتمر برلين وتحديدا الفقرة الـ25 المتعلقة بالعملية السياسية، فإن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا المخول بالتصديق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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