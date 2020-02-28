سلامة: البعثة ستقوم بتوجيه الدعوة لعقد جولة ثانية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن المسار السياسي كان لا بد له أن يبدأ بالأطراف التي بقيت في جنيف، مشيرا إلى أن البعثة ستقوم بتوجيه الدعوة لعقد جولة ثانية، وأنها ستبذل قصارى جهدها لإقناع كل من انسحب أو لم يحضر الاجتماعات بالمشاركة في هذه الجولة.

سلامة وفي مؤتمر صحفي اليوم من جنيف أكد على ضرورة احترام الهدنة التي قبلها الطرفان، إلى جانب تواصل المسارات الثلاثة رغم كل الأحداث الأخيرة، حيث تم الاتفاق في برلين على أن المسارات متزامنة وليست متلازمة، وأنه إذا حدث تعثر في أحد المسارات فلن يتعطل المساران الآخران.

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