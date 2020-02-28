ضابط بالجيش: قصف معيتيقة جاء ردا على خروقات الهدنة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

28 February, 2020

أكد الضابط بالجيش الليبي المقدم مهندس جبريل الشيخى، أن قصف ما اسماها بـ “القاعدة العسكرية التركية في امعيتيقة”، جاء ضمن الشروط التي نوهت لها القيادة العامة في موسكو وبرلين وهي الالتزام بالهدنة الا في حالة تم اختراقها.

وقال الشيخي في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أي اختراق للهدنة وبأن وحداتها ملتزمة بالهدنة الا في حالة أن حاولت الجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين والأتراك من استهداف نقاط تمركزها أو عدم توقف تدفق الإرهابيين وجلبهم من سوريا عن طريق تركيا لدعم صفوف حكومة اللاوفاق”، وتابع “أمام اعين العالم المعتوه المسعور اردوغان لم يتقيد بالهدنة ولم يعطي أي اعتبار للدول التي طالبت بالهدنة، ولم يلتفت إلى مجلس الأمن ولا حتى إلى مبعوثه غسان سلامة الذي يفتح عين ويغلق الأخرى ولا يشاهد الا عمليات القوات المسلحة التي ترد على اختراقات هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، ولكن هذا الموظف لا يعني لنا شيء ولا نهتم بما يقول أو يستنكر صوته بالنسبة لنا من عدمه لأننا حذرنا ونحن علي قدر كبير من المسؤولية اتجاه أي خطر يهدد سلامة وطننا وموطنينا ولن نقف مكتوفين الأيدي اما هجوم العثماني الذي يغزوا أرضنا ولن نعتد ونعترف بأي قرار لا يضمن خروج الإرهابيين وحل الميليشيات المسلحة وتسليم كل مواقعها إلى القوات المسلحة غير ذلك لا حلول ولا وقف نهائي لإطلاق النار ولا طاولة حوار تجبرنا على ذلك هذه حربنا ونخوضها نيابة عن العالم الذي يظهر محاربته للإرهاب وهو في الحقيقة يغض بصره عنها في ليبيا من اجل مطامع ومكاسب وربما نشك باتفاق مع هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة”، بحسب تعبيره.

وأضاف الشيخي، “الهدنة هي وقف مؤقت لوقف إطلاق النار، وليس وقف نهائي للعمليات العسكرية نحترم آراء أصدقائنا من الدول التي تربطنا به علاقات دولية وتعاون مشترك، ولكن لا نسمح بتدخل في قرارات القيادة العامة وعملياتها العسكرية نعترف بالقوانين واللوائح الدولية التي ترمي إلى محاربة الإرهاب بكل أسمائه وأشكاله ونعمل جاهدا على تحقيق السلام ولكن هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة والمرتزقة لا تعترف بذلك والدليل استمرارها في اختراق الهدنة وعدم احترام الاتفاقيات ولا حتى قرارات مجلس الأمن الذي يحاول ويفشل في كل مرة معهم. وقصف القاعدة العسكرية التركية في امعيتيقة جاء ضمن الشروط التي نوهت لها القيادة العامة في موسكو وبرلين وهي الالتزام بالهدنة الا في حالة تم اختراقها وبالفعل تم اختراقها حيث تقلع الطائرات التركية المسيرة من امعيتيقة وتحاول استهداف نقاط تمركز وحداتنا حيث تم استهدافها وإسقاطها في العديد من المرات ناهيك عن وصول الأسلحة والذخائر والإرهابيين السوريين الي طرابلس ومصراتة قادمين من تركيا”، على حد وصفه.

واختتم الشيخي تصريحه قائلا “نعيد ونكرر لن تفرض علينا أي اتفاقيات لا يعتمد فيها على خروج كل الإرهابيين من ليبيا، وتسليم الميليشيات المسلحة لكافة افرادهم المطلوبين ومعسكراتهم في طرابلس، غير ذلك طائراتنا تقصفهم في الليل والمدفعية تدك أوكارهم بالنهار، كما ان صبر القيادة العامة أوشك أن ينفذ ونتوقع صدور تعليمات القائد العام خلال الساعات أو الايام القادمة بشأن عمليات عسكرية برية وجوية وبحرية لتحرير ما تبقى من مناطق داخل العاصمة المحتلة طرابلس”، على حد تعبيره.