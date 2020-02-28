مجلس مشايخ وأعيان سبها ينبه البعثة من التدخل في اختيار المشاركين في الحوار

حمل مجلس مشايخ وأعيان سبها كافة المشاركين في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشقيه السياسي والعسكري، المسؤولية التاريخية والوطنية لما ينجم عن هذا الحوار من نتائج قد تكون مفصلية في مستقبل ليبيا السياسي والأمني والاقتصادي.

وأكد المجلس في بيان له على دور البعثة الأممية في قيادة مجريات الحوار، منبها في الوقت ذاته إلى التدخل في تسمية المشاركين فيه وبنوده، لاعتبار هذه التدخلات تمس السيادة الوطنية وتعتبر تدخلا في الشأن الليبي، وأنها ستنعكس سلبا على نتائج ومخرجات الحوار إن لم توقفه نهائيا، خاصة بعد تدخل البعثة وزجها بأسماء جدلية تمثل أيديولوجيات غير مرغوب فيها وأخرى غير متفق عليها بحسب البيان، كما حمل تبعات هذه الإجراءات للبعثة ولكل من تورط بالسير في هذه الممارسات، التي لا تفسير لها إلا إفشال الحوار واستمرار العبث والفوضى في ليبيا بحسب البيان.

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