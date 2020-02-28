لافروف: موسكو تعارض الحلول الوسطى مع الإرهابيين في ليبيا وسوريا

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال محادثات جمعته في العاصمة موسكو مع نظيره من لوكسمبورغ جان إيسل بورن، إن موسكو تعارض الحلول الوسطى مع الإرهابيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك ليبيا وسوريا.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي بحسب وزارة الخارجية الروسية، إلى أن موسكو ترفض تقديم أي حلول وسطية بشأن الإرهابيين الذين رفعوا رؤوسهم بعد الربيع العربي على حد قوله، حتى لا تكون هناك أي تسويات معهم.

وأضاف أن روسيا تؤيد إقامة حوار شامل بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتؤكد على احترام جميع الأطراف الخارجية لسيادة الدول المعنية وسلامتها الإقليمية.

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