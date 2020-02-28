المحجوب يكشف لـ218 رُتَبْ القتلى الأتراك بقصف معيتيقة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب مقتل أكثر من 15 جنديا تركيا جراء القصف الذي طال قاعدة معيتيقة الجوية، صباح اليوم الجمعة.

وصنف المحجوب في تصريح لـ 218 رتب القتلى الأتراك ما بين مستشارين وحراسهم الشخصيين إضافة إلى تدمير عدد 2 رادارات عسكرية وغرفة قيادة طائرات مسيرة استخدمت لضرب المدنيين وراح ضحيتها عائلة كاملة في منطقة الرواجح قرب القره بوللي.

وأشار العميد خالد إلى تدمير مصادر النيران في مشروع الموز وغابة النصر والتي كانت تستهدف سكان قصر بن غشير بشكل يومي.

ولفت المحجوب خلال حديثه لـ218 إلى أن حالة من الهلع والخوف أصابت المرتزقة السوريين والأتراك الذين اتجه عدد منهم إلى ميناء طرابلس مطالبين المغادرة عبر إحدى السفن.

وأوضح العميد أن عملية إسكات مصادر النيران تعد ضرورة وأن كل تمركزات الأتراك والمرتزقة باتت تحت مرمى نيران الجيش ولأن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار فإن أي إنهاء لوجود الأتراك والمرتزقة يعني إكمال السيطرة على ما تبقى من كيلو مترات داخل طرابلس بحسب قوله.

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