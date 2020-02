أخبار ليبيا 24 أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال عدة مناطق في طرابلس صباح اليوم الجمعة، بما فيها القصف على مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي. وأدانت البعثة الاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة يوم أمس الخميس في منطقة الرواجح […]

The post بعثة الأمم المتحدة تدين قصف الأحياء في طرابلس واستهداف المدنيين appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24