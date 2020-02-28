

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 February, 2020

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن المسار السياسي كان لا بد له أن يبدأ بالأطراف التي بقيت في جنيف، مشيرا إلى أن البعثة ستقوم بتوجيه الدعوة لعقد جولة ثانية، وأنها ستبذل قصارى جهدها لإقناع كل من انسحب أو لم يحضر الاجتماعات بالمشاركة في هذه الجولة.

و أكد سلامة في مؤتمر صحفي من جنيف على ضرورة احترام الهدنة التي قبلها الطرفان، إلى جانب تواصل المسارات الثلاثة رغم كل الأحداث الأخيرة، حيث تم الاتفاق في برلين على أن المسارات متزامنة وليست متلازمة، وأنه إذا حدث تعثر في أحد المسارات فلن يتعطل المساران الآخران.

وأضاف أن مسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة من الحوار، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لدعم مسارات التفاوض رغم التشكيك.