البعثة الأممية تدين قصف أحياء في طرابلس.. وتؤكد: المسارات لثلاثة لن تتوقف بصواريخ ولا التصريحات المضللة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رفضها القصف المكثف على عدة أحياء في طرابلس واستهداف المدنيين الذي حدث اليوم الجمعة، مؤكدة أن المسارات الثلاثة لحل الأزمة مستمرة ولن يوقفها «لا صواريخ الغراد ولا التصريحات المضللة».

وقالت في بيان إنها تعبر عن «بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال عدة مناطق في طرابلس صباح اليوم بما فيها القصف على مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي».

ودانت البعثة كذلك ما سمته «الاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة أمس الخميس في منطقة الرواجح جنوب العاصمة طرابلس والذي يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

واعتبرت أن القصف على الأحياء المدنية في طرابلس « قد يرقى إلى جرائم حرب، وهدفه لا ترويع السكان وحسب إنما يراد منه إصابة فكرة التلاقي بين الليبيين أيضا»، مشيرة إلى أن المسارات لثلاثة لحل الأزمة انطلقت «ولن يمسها لا القصف بالجراد، ولا التصريحات المضللة والتحريضية، فإرادة الحياة أقوى من توزيع الموت، والتشبث بوحدة البلاد أعمق من الاستقطاب بالمدفع».

كما جددت البعثة دعوتها إلى جميع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا إلى الالتزام بتعهداتها، لاسيما بمحاسبة معرقلي الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

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