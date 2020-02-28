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البعثة: قصف المدنيين بطرابلس قد يرقى لجريمة حرب

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا القصف المكثف الذي شهدته عدة أحياء من العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، وأضرّ بالمدنيين.

وأدانت البعثة في بيان لها القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي، والاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة بمنطقة الرواجح، مؤكدة أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت البعثة الأممية إن قصف الأحياء المدنية في طرابلس قد يرقى إلى جرائم حرب، مُشيرة إلى أن الهدف من هذه الخروقات ليس إصابة المدنيين فقط، إنما إصابة فكرة تلاقي الليبيين.

وشدد البيان على أن محادثات المسارات الثلاث التي انطلقت مؤخراً لن تمسّها قذائف القصف ولا التصريحات المضللة والتحريضية كون التمسك بوحدة البلاد أعمق من الاستقطاب بالمدفع.

وطالبت البعثة الدُول المُشاركة في مؤتمر برلين بضرورة الالتزام بتعهداتها خاصة فيما يتعلق بمحاسبة معرقلي الجهود الرامية لإنهاء القتال في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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